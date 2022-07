“As falas de Bolsonaro deram uma espécie de licença para matar quem pensa diferente”, diz Reginaldo Lopes

Apoie o 247

247 - O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que o assassinato dp militante petista por um terrorista bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR), “foi um crime político e premeditado”.

“Ele foi embora no primeiro ato de agressão e depois voltou para assassinar as pessoas numa festa particular. É inaceitável”, disse o parlamentar, reforçando que “nenhuma autoridade responsável pelo nosso sistema de Justiça pode aliviar o que aconteceu”.

“Nós estamos no início do processo eleitoral, que deve ser um espaço da democracia onde as pessoas ocupam as praças e ruas para estabelecer o contraditório e não um campo de batalha, uma guerra”, frisou o parlamentar. “Ninguém pode ser assassinado porque tem uma opinião política diferente do outro”, acrescentou.

Segundo o deputado federal, para além do assassinato político, “o cidadão que cometeu esse crime foi induzido pelo presidente da República, o que é muito mais grave”.

“Ele exerce um cargo de liderança nacional e não pode, no exercício da presidência e nem como ser humano, incentivar o ódio, a violência e o crime. As suas falas levaram esse cidadão a ter uma espécie de licença para matar quem pensa diferente”, enfatizou.

