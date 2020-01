“As músicas só falam da parte boa da prática sexual”, afirma secretária de Damares

A Secretária Nacional de Juventude, Jayana Nicaretta, de 25 anos, afirma que um dos objetivos da campanha pela abstinência sexual é conscientizar os adolescentes sobre “a parte ruim” do sexo. “As músicas só falam da parte boa da prática sexual, você não vê uma música falando de todas as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), ou do impacto da gravidez precoce” edit

247 - A Secretária Nacional de Juventude, Jayana Nicaretta, de 25 anos, é um dos nomes por trás da campanha da ministra dos Direitos Humano, Damares Alves, pela abstinência sexual entre jovens para a prevenção da gravidez precoce. De acordo com Jayana, um dos objetivos da campanha é conscientizar os adolescentes sobre “a parte ruim” do sexo.

“As músicas só falam da parte boa da prática sexual, você não vê uma música falando de todas as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), ou do impacto da gravidez precoce. Não vemos nelas tudo que cerca o jovem ligado a essa parte ruim. O jovem não está refletindo, ele está fazendo porque é bom. E aí a gente vem na contramão, e é claro que vai gerar reação de espanto”, afirmou a secretária, em entrevista ao jornal O Globo.

A secretária tentou diminuir as críticas à campanha e disse que a finalidade não é limitar as escolhas do jovem. “É óbvio que vai rolar essa discordância, pois as pessoas são livres. Em nenhum momento se diz ‘não pode mais ter a sua vida sexual da maneira que você quiser’. O jovem vai fazer ou não, coloca-se como uma opção”, complementou.