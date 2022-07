"As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família”, diz Michelle Bolsonaro

Em meio ao escândalo dos pastores com o ex-ministro Milton Ribeiro, Michelle afirmou que “as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família”. edit

247 - A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, participou neste sábado (2) da Marcha para Jesus, em Brasília, representando seu marido, Jair Bolsonaro (PL), que viajou para a Bahia para realizar uma motociata em alusão a independência do estado.

Em meio ao escândalo de pastores e após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, apontados como pessoas próximas a primeira-dama, Michelle afirmou em seu discurso que “as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família”.

No discurso, a primeira-dama afirmou ainda que “nenhuma armadilha prosperará contra a nação”.

“Declaramos que esta nação é santa, edificada, liberta, curada pelo sangue precioso de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família”, disse a primeira dama.

A marcha contou ainda com a participação dos ex-ministros Onyx Lorenzoni e Damares Alves, além do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

