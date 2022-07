Às vésperas das eleições, governo contrata empresa para disparar 2 bilhões de mensagens para divulgar 'serviços públicos'

Apoie o 247

ICL

247 - Após driblar a legislação e viabilizar um pacote de benefícios sociais no valor de R$ 41 bilhões, o governo Jair Bolsonaro contratou uma empresa para para disparar quase 2 bilhões de mensagens de texto para telefones com o objetivo de “divulgar os serviços públicos”. De acordo com a revista Veja, os disparos de SMS serão feitos pela empresa TServcom Tecnologia, vencedora da licitação de R$ 84,2 milhões aberta pelo Ministério da Economia. O contrato é válido por 36 meses.

“O SMS (mensagem de texto) utiliza uma infraestrutura amplamente difundida e acessada pela população, sem qualquer custo para o cidadão “, justificou em nota a pasta comandada por Paulo Guedes.

“Não é necessário que haja conexão do cidadão com a internet – basta apenas que o usuário já esteja ativo em uma operadora de telefonia. A iniciativa facilita a distribuição da informação pública e contribui para que os cidadãos sejam melhor atendidos e assistidos”, diz um outro trecho da nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a reportagem, a pasta vem fazendo uso da ferramenta desde abril deste ano, mas renovou o contrato com a TServcom em junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE