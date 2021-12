Às vésperas do Natal, fila do osso em Cuiabá atinge tamanho recorde e dobra quarteirões

Apoie o 247

247 - Às vésperas do Natal, a situação de muitas famílias brasileiras está longe de ser uma maravilha. A fila de famílias esperando doações de ossinhos em um açougue no Bairro CPA 2, em Cuiabá, cresceu mais de 60%, informou reportagem do G1. Com a fila começando a se formar na madrugada, eram tantas pessoas esperando, nesta quinta-feira, 23, que ela ocupava cinco quarteirões.

Segundo o G1, a fila só tem crescido desde quando foi anunciada pela primeira vez na imprensa, em julho. Na segunda-feira, 20, a Secretaria de Assistência Social do município fez um levantamento, apontando que havia 160 famílias que dependiam dessa doação. Elas passaram a ser monitoradas pelas instituições de assistência social.

Nesta quinta, a equipe do açougue que trabalha na organização dos beneficiados distribuiu 402 senhas, um aumento de 60% em relação ao início da semana.

“Entre os interessados estavam mulheres, idosas, negras, com crianças menores ou com bebês de colo. Uma mãe amamentou o filho enquanto esperava a doação. Até cachorros também circulavam pela rua, seguindo os donos”, conta o G1.

Nesta quinta, além de ossinhos, cada pessoa recebeu três cestas básicas, produtos de limpeza, marmitex e um saco com ossinhos. Esse é um dos motivos pelo aumento da fila.

A situação reflete o aumento da pobreza, da miséria e da fome desde o golpe de Estado de 2016, que levou à realização da política neoliberal. Em Cuiabá, são 18.385 famílias vivendo em extrema pobreza. Em situação de pobreza, são 14.241 famílias, e com baixa renda, são 26.310 pessoas.

