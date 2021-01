Assessor da pasta da Saúde diz que há fila de mais de 600 pacientes em Manaus e, caso piorem, 'vão morrer na rua'

Recém-nomeado assessor especial do Ministério da Saúde, o general da reserva Ridauto Fernandes afirmou que "vão morrer na rua" os quase 600 pacientes com coronavírus na fila de atendimento em Manaus edit

247 - Recém-nomeado assessor especial do Ministério da Saúde, o general da reserva Ridauto Fernandes afirmou nessa quinta (28) que Manaus (AM) tem quase 600 pacientes diagnosticados com coronavírus na fila de atendimento e que, caso evoluam para quadros graves, "vão morrer na rua". O militar participou de uma reunião da comissão externa do coronavírus na Câmara. Fernandes enfatiza que o gargalo está na falta de oxigênio. "Abre o leito, bota o paciente e ele vai morrer asfixiado no leito. E aí, vai adiantar abrir o leito?", questionou.

De acordo com informação publicada pela coluna Painel, Fernandes disse, na presença de deputados e secretários de Saúde, que o governo federal sabia desde 28 de dezembro da crise do coronavírus no estado, ainda que não soubessem que teria relação com falta de oxigênio.

De acordo com o general, preferiram esperar "alguns dias" a transição de prefeitos. "Ficaria muito ruim irmos para Manaus naquele dia e encontrar uma administração municipal que dois dias depois estaria toda sendo substituída", explicou.

O conhecimento liberta. Saiba mais