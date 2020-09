Assessor especial de Bolsonaro, irmão de Weintraub acusa “turma verde” de tentar invadir sua conta no Twitter

Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e assessor especial deJair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que sua conta no Twitter foi alvo de uma tentativa de invasão por hackers edit

247 - Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para afirmar que eu sua conta no Twitter foi alvo de uma tentativa de invasão por hackers. Na postagem, ele insinuou que o ataque teria sido feito pela “turma verde”.

"Tentaram invadir meu twitter 10x ontem. Nunca foi tanto. Tem alguém da turma verde que é hacker?", escreveu.

Confira a postagem de Arthur Weintraub sobre o assunto.

Tentaram invadir meu twitter 10x ontem. Nunca foi tanto. Tem alguém da turma verde que é hacker? — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) September 11, 2020

