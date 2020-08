Assessora especial do MEC defende adoção de “princípios bíblicos da educação”

247 – O pastor presbiteriano Milton Ribeiro, ministro da Educação indicado por Jair Bolsonaro, nomeou Inez Augusto Botelho para ocupar um cargo de assessoria no MEC, uma religiosa defensora da adoção de princípios bíblicos no ensino. Ela também é crítica a conteúdos de livros didáticos e à Base Nacional Comum Curricular. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Inez foi nomeada na sexta-feira (21) como assessora especial do Ministério da Educação, com salário de R$ 13.623,39, acrescenta a reportagem.

A nova assessora é doutora em ciência da religião e mestre em educação cristã, de acordo com seu currículo. Inez realiza palestras em igrejas e eventos públicos voltados a educadores a partir de temas como "Cosmovisão & educação" e "Retorno aos princípios bíblicos da educação”.

A pasta não respondeu questionamentos da Folha sobre qual será a função dela no governo.

