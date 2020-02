Assessores do "gabinete do ódio" são rebaixados e responderão diretamente à ala militar do governo Bolsonaro

247 - A perda de espaços da ala ideológica do governo Jair Bolsonaro ligada ao astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, alcançou o chamado “gabinete do ódio”, responsável pela divulgação de fake news e ataques a adversários. Segundo o blog do jornalista Guilherme Amado, os assessores Tércio Arnaud Tomaz, José Matheus Sales Gomes e Mateus Matos Diniz foram rebaixados por meio de um decreto presidencial.

Com a medida, eles passarão a responder aos ditames da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), ligada à Secretaria-Geral, chefiada por Jorge Oliveira. Na última sexta-feira (14), a SAE está sob o comando do almirante Flávio Augusto Viana Rocha. Até então, os três assessores integravam a Assessoria Especial de Bolsonaro, sendo responsáveis pelas redes sociais ligadas diretamente ao ex-capitão.