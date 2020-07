Associação de LGBTs denuncia Roberto Jefferson por homofobia

247 - A Associação Brasileira de LGBTs (ABGLT), denunciou o ex-deputado Roberto Jefferson por homofobia e transfobia à Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Na ação, a entidade conta com o apoio do Sindicato dos Advogados de SP e do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero.

As organizações se basearam em uma entrevista concedida pelo ex-parlamentar na qual ele faz ataques e insinuações de caráter sexual contra ministros do Supremo Tribunal Federal e sugere que pessoas que não sejam heterossexuais não possam integrar a corte, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.



