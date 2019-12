Ataque ao Porta dos Fundos lembra Charlei Hebdo, diz presidente do PSOL

"É mais um atentado à democracia e à liberdade de expressão. Coisa de gente fundamentalista e violenta (impossível não lembrar de Charlie Hebdo)", disse o presidente do PSOL, Juliano Medeiros edit

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, considerou o ataque contra a sede da produtora responsável pelos programas Porta dos Fundos como um atentado à democracia e à liberdade de expressão.

"É mais um atentado à democracia e à liberdade de expressão. Coisa de gente fundamentalista e violenta (impossível não lembrar de Charlie Hebdo). A equipe do Porta tem toda a nossa solidariedade", escreveu Medeiros em sua página nas redes sociais.

Ele se refere ao ataque contra a redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo, que aconteceu em 2015, em Paris. A ação foi motivada contra a edição do jornal que fazia polêmica com a religião islâmica.





A produtora do @portadosfundos foi vítima de um atentado com coquetel molotov ontem. É mais um atentado à democracia e à liberdade de expressão. Coisa de gente fundamentalista e violenta (impossível não lembrar de Charlie Hebdo). A equipe do Porta tem toda a nossa solidariedade. — Juliano Medeiros (@julianopsol50) December 24, 2019