Ataque do Irã a bases dos EUA provoca novo aumento do preço do petróleo

247 - O preço do petróleo voltou a subir, após o ataque da Guarda Revolucionária do Irã a bases militares dos Estados Unidos no Iraque. O valor do barril de petróleo nesta manhã saltou para US$ 65,54 dólares, um aumento de 4,53%, de acordo com o índice da West Texas Intermediate (usado como referência por grande parte dos países do Ocidente).

A Petrobras publicou nesta terça-feira (7) um comunicado dizendo que “em função dos últimos acontecimentos ocorridos no Oriente Médio, a empresa segue com o processo de monitoramento do mercado internacional”, e que “de acordo com suas práticas de precificação vigentes, não há periodicidade pré-definida para a aplicação de reajustes”.

As mudanças no preço do petróleo acontecem após as forças americanas matarem o general iraniano Qassem Soleimani no Iraque. Os dois países do Oriente Médio estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo.