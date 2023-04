Ataque em escola de Manaus deixa três pessoas feridas

Aluno do 7º ano do ensino fundamental feriu duas colegas e uma professora edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um aluno do 7º ano do ensino fundamental do colégio particular Adventista, da zona Sul de Manaus, feriu ao menos três pessoas em um ataque escolar nesta segunda-feira (10), informa o portal local A Crítica.

Segundo relatos de estudantes que testemunharam a cena, o agressor chegou na sala de aula e disse "cheguei, querida". Então, puxou uma faca e começou a desferir golpes contra uma de suas colegas. Ele também feriu outra aluna e uma professora - as agressões apenas teriam cessado pois outros alunos interviram na situação, de acordo com um relato de um estudante ouvido pelo portal Amazonas Atual.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Samu e o Conselho Tutelar, que se dirigiram ao local. Um bombeiro afirmou que as três pessoas foram feridas apenas com escoriações.

Este é o terceiro ataque em escolas no Brasil apenas em 2023. Uma creche de Blumenau (SC) e uma escola estadual de São Paulo também foram alvos de atentados no último mês, ambos deixando vítimas fatais.

Preocupado com o aumento da tendência, o Ministério da Justiça montou, na quinta-feira (6) uma força-tarefa para realizar ações preventivas e repressivas contra ataques nas escolas de todo o país .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.