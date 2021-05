Ataques à China ‘criam cadeia de má vontade contra o Brasil’, afirma Flávio Dino

247 - Durante particpação em audiência na Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, nesta segunda-feira (10), o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), lamentou os ataques do presidente à China, os quais podem ter um grave impacto sobre a vacinação no Brasil.

“Precisamos debater a manutenção de normalidade diplomática com países vitais para o provimento de insumos. Chega a ser desvairada a ideia de que o Brasil pode criar contendas diplomáticas desnecessárias com grandes fornecedores de insumos, notadamente a China. Isso deve ser objeto de plena rejeição, porque é um gesto incompatível com a Constituição e ao mesmo tempo gerador de impasses”, frisou o governador, afirmando que a postura do governo Bolsonaro “cria uma cadeia de má vontade contra o Brasil, e isso pode impactar o ritmo de vacinação no nosso País”.

Flávio Dino defendeu a unidade nacional em torno de uma “atitude vigilante” no enfrentamento à pandemia e criticou a “irresponsabilidade” de Jair Bolsonaro, que reiteradamente desrespeita as recomendações sanitárias.

“O presidente acha razoável fazer desfile de motos para promover uma aglomeração. E isso tem um efeito que se multiplica na sociedade, uma vez que o presidente é o líder maior do País e, por isso mesmo, detentor do dever de maior responsabilidade”, criticou Dino, se referindo ao passeio de moto promovido por Bolsonaro no domingo (9), sem máscara, cumprimentou apoiadores, inclusive crianças e idosos.

“No momento em que ele sinaliza no sentido da promoção de aglomerações desnecessárias e irresponsáveis, é claro que isso tem um efeito social negativo. Mormente quando nós sabemos que a diminuição objetiva dos indicadores, ainda que em patamares muito altos, pode levar à impressão incorreta de que a pandemia foi embora... Isto é letal, inclusive literalmente”.

