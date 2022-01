Ataques às urnas eletrônicas entram na mira da OAB

Apoie o 247

ICL

247 – "Ataques de candidatos às urnas eletrônicas durante a campanha deste ano estarão na mira da comissão de direito eleitoral da seccional paulista da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Um observatório do tema e uma espécie de disque-denúncia deverão ser criados", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

O advogado Ricardo Vita Porto, recém-nomeado presidente da comissão, diz que sua missão será "a defesa intransigente da democracia" e que ofensivas contra o sistema de votação e as instituições serão respondidas com providências no âmbito do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. Bergamo lembra que Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores são os principais responsáveis pela difusão de mentiras sobre as urnas.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: