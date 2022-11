Ataques bolsonaristas contra Moraes crescem nas redes sociais, aponta levantamento

Apoie o 247

247 - Um monitoramento realizado quase três semanas após as eleições aponta que as citações ligadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, cresceram em média, 90% desde o dia 31 de outubro, enquanto as referências ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Jair Bolsonaro (PT) registraram queda de 38% e 64%, respectivamente, no mesmo período.

De acordo com a coluna Sonar, do jornal O Globo, o levantamento, feito com base em dados da empresa de tecnologia Palver, que acompanha mais de 15 mil grupos públicos no WhatsApp, aponta que “as mensagens sobre Moraes já atingem patamares próximos aos de Lula e Bolsonaro. No dia 14, por exemplo, foram 909 citações ao presidente do TSE, ante 1,2 mil ao petista e 505 ao atual presidente. Chama atenção o fato de haver uma concentração das publicações sobre Moraes em estados mais bolsonaristas, como Goiás e São Paulo. O pico ocorreu em 7 de novembro, com 971 citações a cada 100 mil mensagens”.

Ainda de acordo com a reportagem, um estudo dos pesquisadores Djiovanni Marioto, do grupo de pesquisa em, participação e comunicação política em democracia digital da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e Alexsander Dugno Chiodi, do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aponta que os ataques contra as eleições continuam em alta nas plataformas do Facebook, Twitter e YouTube. “Ao todo, foram contabilizadas, somente na última semana, 1,2 milhão de referências ao assunto, considerando comentários em postagens, respostas e retuítes”, destaca o texto.

