Até o final do mês, PT terá pronto esboço de programa com propostas de desenvolvimento do país

247 - O PT pretende ter pronto um esboço de seu programa econômico para a campanha presidencial de Lula até o final de abril.

O documento abrirá uma série de conversas com os aliados e resultará em propostas sobre como tirar o país da crise e promover o crescimento econômico do país.

O PT já conta com um documento denso, elaborado pela Fundação Perseu Abramo, o "Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil", com diretrizes gerais sobre o conjunto de reivindicações econômicas da sociedade.

Nos últimos dias, os meios empresariais começaram a ser apresentados a um dos jovens economistas que passaram a integrar o time mais próximo de Lula e do PT: Gabriel Galípolo, que presidiu o Banco Fator de 2017 a 2021, informa o Painel da Folha de S.Paulo. Nesta segunda-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reuniu-se com um grupo de empresários, quando apresentou algumas ideias do partido sobre o desenvolvimento econômico e social do país. Aos empresários, Gleisi anunciou o fim do teto de gastos, a revisão da reforma trabalhista e a suavização dos preços dos combustíveis.

A direção do partido e o próprio Lula tem ouvido vários setores organizados da sociedade e vão debater o programa econômico também com partidos aliados.

