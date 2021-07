"Até o momento a gente está tranquilo", diz Flávio sobre saúde de Bolsonaro

O senador afirmou que o quadro do pai não é grave e disse que irá a São Paulo na quinta-feira edit

Por Maria Carolina Marcello (Reuters) - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) afirmou nesta quarta-feira que a família do presidente Jair Bolsonaro até o momento está tranquila com o estado de saúde dele, após o presidente ser transferido de Brasília para um hospital de São Paulo para realização de exames e para uma possível cirurgia de emergência no intestino.

Segundo o filho do presidente, que chegou a conversar com um dos médicos responsáveis, se houver necessidade de intervenção cirúrgica, deve ocorrer "sem nenhuma gravidade".

O senador, que acompanhava os trabalhos da CPI da Covid no Senado, avaliou ainda a possibilidade de a obstrução identificada no intestino do pai ser resolvida sem a necessidade de cirurgia.

Flávio disse ter conversado rapidamente com o pai por telefone, após a realização de uma endoscopia. Segundo ele, também foi retirado líquido do estômago do presidente.

"Até o momento a gente está tranquilo", disse o parlamentar, que deve ir a São Paulo na quinta-feira.

