Atentado ao Porta dos Fundos provoca racha em movimento de extrema direita

Integrantes da Frente Integralista Brasileira (FIB ) tem reclamado da postura da direção do movimento e reagido com truculência ao posicionamento da direção da FIB em condenar o ato .Alguns membros da direção da FIB estariam até mesmo sofrendo ameaças por parte de integrantes da ala mais radical, que apoiou o atentado à produtora do canal Porta dos Fundos edit