Atlas: 69,6% dos eleitores de Simone Tebet declaram que votarão em Lula no 2º turno

247 - Pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta segunda-feira (24) sobre a eleição presidencial mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue absorvendo eleitores a maioria dos eleitores que votaram em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno.

Segundo o levantamento, entre os eleitores de Tebet, 69,6% disseram que irão votar em Lula, enquanto 18,2% disseram que irão votar em Jair Bolsonaro (PL). Já entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), 51,3% disseram que irão votar em Bolsonaro, contra 41,6% que disseram votar em Lula.

Por região, Lula tem 66,4% no Nordeste, contra 31,9% de Bolsonaro. No Sudeste Bolsonaro tem 51,8% e Lula tem 46,8%.

Confira outros recortes da pequisa Atlas:

Lula continua a absorver de votos de eleitores que declararam voto em Simone Tebet no 1º turno, uma margem de 51,4p.p. acima ao poder de cooptação de Bolsonaro. Essa margem é de apenas 9,7 p.p. entre eleitores de Ciro Gomes. pic.twitter.com/0dlMvLf2tx — AtlasIntel BR (@atlaspolitico) October 24, 2022





Leia também matéria da Reuters sobre o assunto:

AtlasIntel mostra Lula com 52% contra 46,2% de Bolsonaro nas intenções de voto

(Reuters) - Pesquisa de intenção de voto do instituto AtlasIntel para o segundo turno da eleição presidencial, divulgada nesta segunda-feira, mostra oscilação positiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 52,0% de apoio ante 51,1%, contra 46,2% do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que tinha 46,5%.

Os indecisos e aqueles que disseram que irão votar nulo ou branco representam 1,8%, ante 2,4% na pesquisa passada, realizada de 8 a 12 de outubro. O novo levantamento, que entrevistou 4.500 pessoas pela internet, em 1.404 municípios, foi realizado entre os dias 18 e 22 de outubro e tem margem de erro de 1 ponto percentual.

Em votos válidos, que não contam os brancos e nulos e os indecisos da pesquisa, Lula teria 53% contra 47% de Bolsonaro, de acordo com a pesquisa. No levantamento anterior, o placar era de 52,4% a 47,6% dos votos válidos. No primeiro turno, Lula terminou à frente de Bolsonaro com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20%.

"A pesquisa é uma boa notícia para Lula. Embora não capture o caso de Roberto Jefferson, dá para dizer que o movimento de recuperação de Bolsonaro após o primeiro turno estancou", disse à Reuters o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, mencionando a prisão na véspera do ex-deputado e aliado de Bolsonaro Roberto Jefferson, que disparou com fuzil contra agentes da PF, deixando dois policiais feridos.

Segundo ele, o revés para Bolsonaro no levantamento pode ser atribuído ao episódio em que o presidente sugeriu em entrevistas que adolescentes imigrantes venezuelanas seriam prostitutas --o mandatário pediu desculpas depois.

"Na nossa série de pesquisas de alta frequência fica claro que o episódio impediu uma trajetória de crescimento (de Bolsonaro)", disse Roman, citando as pesquisas diárias, chamadas trackings, que sua empresa faz para clientes privados.

Depois dos resultados oficiais do primeiro turno, os institutos de pesquisa têm sido alvo de críticas, especialmente do atual presidente e aliados, por terem subestimado os números do candidato à reeleição na primeira votação.

O AtlasIntel se aproximou mais do resultado de Bolsonaro do que outros institutos, colocando a diferença entre ele e Lula em 9,2 pontos, enquanto outras pesquisas mostraram diferença de até 14 pontos, considerando os votos válidos. A diferença entre ambos foi de 5,2 pontos.

O levantamento do AtlasIntel divulgado nesta segunda-feira também perguntou sobre a avaliação do governo Bolsonaro. Para 49,4% dos entrevistados a gestão é ruim ou péssima, ante 48,4% no levantamento anterior, ao passo que 33% a enxergam como ótima ou boa, contra 32,3% antes, e 16,8% a veem como regular, ante 18,8%.

