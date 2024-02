Atlas: brasileiros veem criminalidade e corrupção como os maiores problemas do País

De acordo com as estatísticas, a pobreza, o desemprego e a desigualdade social foram citados por menos de 20% dos entrevistados edit

247 - A pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira (6), apontou que, para 59,4% dos 7.405 entrevistados, o principal problema do Brasil envolve o tráfico de drogas e a criminalidade. A corrupção ficou em segundo lugar, com 57,6%.

De acordo com as estatísticas, a pobreza, o desemprego e a desigualdade social foram citados como por 19,3% dos entrevistados. Depois apareceram "mau funcionamento da justiça (17,5%)" e "degradação do meio ambiente e aquecimento global (16,9%)".

O "extremismo e a polarização política" receberam 12,4% das menções e ficando entre os dez maiores problemas do País.

A pesquisa foi realizada entre 28 de e 31 de janeiro. A margem de erro é de um ponto percentual, e o nível de confiança de 95%.

