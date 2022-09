AtlasIntel: Lula lidera em Goiás com 41,7%, enquanto Bolsonaro tem 40,1%

O presidenciável petista aparece à frente no estado inserido no Centro-Oeste brasileiro, marcado por forte presença do agronegócio edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida presidencial no estado do Goiás, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (13).

O levantamento aponta o presidenciável petista com 41.7% da intenções de voto no estado inserido no Centro-Oeste brasileiro, marcado por forte presença do agronegócio. Em segundo lugar está Jair Bolsonaro (PL), com 40.1%.

Com distância maior para os dois primeiros colocados, aparecem Ciro Gomes (7.8%), Simone Tebet (6.4%), Pablo Marçal (1.6%), Soraya Thronickle (0.8%), Felipe D'Ávila (0.7%) e Padre Kelmon (0.1%). O restante dos candidatos não pontuou.

A soma de indecisos e de votos brancos e nulos no Goiás representa 0.7% do eleitorado.

A pesquisa AtlasIntel tem registro no TSE com GO-03072/2022 e entrevistou 1.609 eleitores entre os dias 4 e 8 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

