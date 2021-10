Ato contra Bolsonaro em SP terá lideranças de 21 partidos, incluindo MDB, DEM e PSL

Apoie o 247

Fórum - A cidade de São Paulo vai presenciar, no próximo sábado (2), a manifestação mais pluripartidária contra Jair Bolsonaro já realizada desde o início de seu mandato. Nesta quinta-feira (30), a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, que organizou as últimas 6 grandes mobilizações contra o chefe do Executivo, anunciou que o novo ato na capital paulista contará com a presença de lideranças de 21 partidos diferentes.

Além da natural participação de lideranças de partidos de esquerda e centro-esquerda (PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, PCB, UP, PSTU, Rede, PV e PCO), também estarão presentes representantes do Cidadania, DEM, MDB, PL, Podemos, Solidariedade, PSDB, PSD, Novo e PSL.

“A programação deixa evidente como a mobilização deste sábado cresceu muito e ganhou uma proporção nacional. Ou tiramos o presidente do cargo ou continuaremos vendo aumentarem o desemprego, a fome e a miséria. A crise social e econômica, que é bastante grave, só piora com os desmandos de Bolsonaro e sua família”, afirma Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP) e um dos organizadores da manifestação.

