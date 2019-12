Ator do SBT, filho de Leonardo, lamenta repercussão sobre comentário gordofóbico: “Eu que lute”

Filho do cantor Leonardo, o ator João Guilherme lamentou a repercussão do episódio em que chamou uma mulher de "peixe-boi". "Eu que lute", postou ele no Twitter. Alguns internautas responderam com gifs expressivos e comentários como "lute sozinho" edit

247 - Filho do cantor Leonardo, o ator João Guilherme lamentou a repercussão do episódio em que chamou uma mulher de "peixe-boi". O caso viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (27) com acusações de que ele cometeu gordofobia. "Eu que lute", postou ele no Twitter.

O ator, que interpreta Luca na novela As Aventuras de Poliana, no SBT, publicou um vídeo nos stories de seu Instagram em que mostrava as férias com a namorada Jade Picon, quando chamou uma mulher que estava na piscina de "peixe-boi".

Alguns internautas responderam com gifs expressivos e comentários como "lute sozinho" e "você que vire uma pessoa decente".