Atos pelo Dia da Consciência Negra vão se somar à campanha Fora Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Uma reunião de movimentos, centrais sindicais, partidos e entidades que compõem a Campanha Nacional Fora, realizada na segunda-feira (18), decidiu aderir aos atos do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.

Isto poderá implicar o cancelamento das manifestações pelo impeachment de Bolsonaro inicialmente marcadas para 15 de novembro, informa a Folha de S.Paulo.

Na reunião, as centrais sindicais propuseram que, no dia 15 de novembro seja feito um ato simbólico e em espaço fechado, como num teatro, apenas para reunir líderes de movimentos e partidos a favor do impeachment.

PUBLICIDADE

Na avaliação de líderes do movimento negro, a adesão da Campanha Nacional Fora Bolsonaro ao dia 20 é uma notícia positiva.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE