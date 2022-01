Atrás nas pesquisas de intenção de voto, Doria irá atacar Lula durante a campanha

Apoie o 247

247 - A cúpula da campanha do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), definiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como alvo central a ser atacado durante a primeira fase das eleições deste ano. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Doria tem avaliado “que é preciso iniciar de imediato o processo de desconstrução do petista, que reina soberano nas pesquisas e pode até ganhar no primeiro turno”.

Ainda de acordo com a reportagem, o foco dos ataques será semelhante ao que já é feito por Jair Bolsonaro (PSL) como recessão, mensalão e a Lava Jato. Doria também pretende destacar que as vitórias judiciais de Lula foram processuais, não mérito.

Apesar dos ataques a Lula, Doria não deverá bater no ex-governador Geraldo Alckmin, possível vice do petista, mas “não deixará de acusá-lo de ‘endossar um corrupto’ e dizer que não há como separar o velho Lula do atual”.

