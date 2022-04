Atrás nas pesquisas e com risco de não ser reeleito, Bolsonaro vai intensificar ataques a Lula

Apoie o 247

247 - Os estrategistas da campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro prometem intensificar os ataques contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto e que pode ganhar a eleição presidencial já no primeiro turno.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, “o método passa por explorar imagens do petista com seus aliados com históricos atrelados a investigações e suspeitas de corrupção, como é o caso de Geddel Vieira Lima, que foi preso após a Polícia Federal encontrar R$ 51 milhões em malas em um apartamento na Bahia”.

Segundo a reportagem, a decisão teria sido tomada após pesquisas qualitativas internas do Palácio do Planalto apontarem que Lula perderia parte do apoio do eleitorado com a associação entre ele e os investigados.

