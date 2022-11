Atuação de ministro da Justiça de Bolsonaro é vista com desconfiança por autoridades, incluindo STF

Apoie o 247

247 - A atuação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para desobstruir as estradas brasileiras está sendo vista com desconfiança por autoridades de Brasília, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.

O Ministério da Justiça comanda a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cujo diretor já está sendo investigado pelo Ministério Público Federal.

Anderson Torres contesta e afirma ainda que a PRF se empenhou em desobstruir as vias.

O ministro tenta justificar as cenas de confraternização entre policiais e bolsonaristas que bloqueavam as estradas, afirmando que cada cenário tem uma particularidade e "é difícil julgar". "Muitas vezes, e ainda mais quando você é minoria, criar uma empatia com os manifestantes é a melhor forma de buscar resolver a questão".

