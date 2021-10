"Áudio de André Esteves mostrou a burguesia brasileira em nu frontal", diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO afirmou à TV 247 que o áudio “é muito esclarecedor” para o público amplo, pois “mostra as relações promíscuas entre o capital, que é uma entidade privada, e o Estado. O controle que o capital financeiro tem sobre o Estado” edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, comentou a conversa, vazada em gravação, do dono do BTG Pactual, o banqueiro André Esteves, com seus clientes. De acordo com ele, o áudio “mostrou a nossa burguesia financeira em nu frontal”, pois revelou uma série de aspectos sobre o funcionamento da sociedade.

O áudio, segundo Rui, “é muito esclarecedor” para o público amplo, pois “mostra as relações promíscuas entre o capital, que é uma entidade privada, e o Estado. O controle que o capital financeiro tem sobre o Estado”.

Na gravação vazada, Esteves fala como se ele fosse o verdadeiro chefe do Banco Central (tornado “independente” com o golpe de 2016) e dos Três Poderes da República. “Revela claramente o que é a democracia capitalista: o controle dos bancos sobre o Estado. Ele falou um monte de coisas que mostram essa relação absurda”, diz Rui.

O presidente do PCO ainda lembrou que o banqueiro “não fala como entidade privada, ele praticamente fala como se ele fosse parte do Estado nacional”.

