Áudio: Heleno ataca STF e diz tomar Lexotan "na veia" para "não levar Bolsonaro" a tomar "atitude mais drástica" contra tribunal

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, fez duros ataques ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira (14) e disse que precisa tomar remédios psiquiátricos “na veia” diariamente para não levar Jair Bolsonaro a tomar “uma atitude mais drástica” contra o tribunal. A declaração foi feita na formatura do Curso de Aperfeiçoamento e Inteligência, para agentes já em atividade na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O evento é um encontro fechado da agência. A coluna obteve uma gravação da fala de Heleno.

No discurso, Heleno afirmou que o Supremo está “tentando esticar a corda até arrebentar” sua relação com o Poder Executivo, e que rezará para que Jair Bolsonaro não sofra um atentado no ano que vem.

Confira:

ATENÇÃO. Em áudio obtido pela coluna, Augusto Heleno (@gen_heleno) faz ataques ao STF e diz tomar "dois Lexotan na veia diariamente" para não "levar Bolsonaro" a tomar "atitude mais drástica" contra o tribunal. Declarações foram em formatura da Abin. https://t.co/NgTXtHaqqb pic.twitter.com/cUYQS9ePiB — Guilherme Amado (@guilherme_amado) December 14, 2021

