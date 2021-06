Áudio revela Caboclo xingando presidente da Fifa e membros da CBF: "filhos da p..."

247 - Afastado da presidência da CBF após ser acusado de assédio moral e sexual e em meio a uma crise política envolvendo a sediação da Copa América 2021 pelo Brasil, Rogério Caboclo teve áudios vazados nesta quarta-feira, 9, nos quais aparece xingando o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e membros da confederação do futebol nacional.

Segundo a ESPN, controlada pela Disney, as gravações são de julho de 2018 , no momento em que se organizava uma entrevista coletiva para tratar do VAR, arbitro de vídeo que tem causado desagrado em diversos torcedores, jogadores e alguns dirigentes.

Ao saber que estariam presentes no evento o responsável pela implantação da tecnologia, Sérgio Corrêa, o instrutor Manuel Serapião e o diretor de arbitragem, Coronel Marinho, Caboclo diz a assessores: “Treina esses filhos da puta”.

Depois, respondendo a Infantino, da Fifa, que ignorava os diversos erros cometidos pelo VAR, Caboclo afirmou: “Isso é um filho da p..., mas ele é bom por isso”. Em reunião no Qatar, sede da próxima da Copa do Mundo, já em 2021, o então dirigente do futebol brasileiro teve um desacordo com o mandatário da Fifa.

Caboclo também xingou Marco Polo del Nero, um de seus antecessores na presidência da CBF. Chamado de presidente por um assessor, Caboclo avisou que é outra pessoa que merece tal tratamento. “Digamos que esse termo já tem dono. Você sabe que eu não gosto que me chamem de presidente? ‘Presi’ é o MP”, afirmou o mandatário da CBF.

