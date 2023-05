Áudios golpistas entre Elcio Franco e Ailton Silva serão investigados na CPMI do 8 de janeiro, diz Randolfe

Comentei, em primeira mão, as mensagens divulgadas pela CNN a respeito da trama golpista do Cel Elcio Franco, ex-nº 2 do Min Saúde e ex-Casa Civil. Por ironia do destino, as mensagens, com menção ao Tribunal de Nuremberg, vieram à tona no Dia da Vitória contra o nazifascismo. pic.twitter.com/URsJbm42Yl