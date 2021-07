Aumenta pressão para Bolsonaro demitir Ricardo Barros da liderança do governo

Demissão de Barros seria mais um lance da dança de cadeiras na cúpula política do governo edit

247 - Depois das recentes mudanças nos ministérios, Jair Bolsonaro ainda é cobrado para trocar a última peça do tabuleiro da articulação política do governo.

Aumenta a pressão entre aliados pela substituição de Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Barros está no centro das denúncias na CPI da Covid envolvendo as irregularidades cometidas no contrato para a compra da vacina Covaxin.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.