Aumenta risco de apagão: Agência Nacional de Águas declara situação crítica em cinco estados

A Região Hidrográfica do Paraná, que abrange MG, GO, MS, SP e PR vive período de escassez de água, tornando iminente o risco de apagão edit

247 - A Agência Nacional de Águas (ANA) atendeu a um pedido do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e declarou nesta terça-feira (1º) situação crítica de escassez dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Paraná, que abrange parte dos territórios de cinco estados (GO, MG, MS, PR e SP).

Desde a semana passada, o comitê emitiu um alerta de "risco hídrico", revelando o risco de apagão elétrico. Não está descartado o racionamento de energia até outubro, indica reportagem do G1.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira (1º) criar um “gabinete de situação” para monitorar as condições do sistema elétrico nacional em 2021 e 2022. A agência vê o risco de escassez de energia no Brasil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.