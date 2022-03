"Aumento da gasolina vai deixar as coisas ainda piores para o povo", diz Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), pelo Twitter neste domingo (13), falou brevemente sobre o aumento do preço dos combustíveis no Brasil, após um novo reajuste anunciado pela Petrobrás, e disse que o cenário econômico do país deve piorar.

O petista, que sempre relembra de momentos de fartura do povo em seu governo, também falou da inflação sobre os alimentos. "Falo do churrasco que as pessoas faziam de domingo como símbolo de dias melhores. Quanto está custando o quilo de carne, do arroz, do café no mercado perto da sua casa? E o aumento da gasolina, do gás e do diesel infelizmente vão deixar as coisas ainda piores para o povo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: