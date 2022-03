“Aumento da Petrobrás foi tapa na cara dos brasileiros”, diz Arthur Lira

Presidente da Câmara criticou a "insensibilidade" da estatal "com os brasileiros -- os verdadeiros donos da companhia" após novo reajuste nos preços dos combustíveis edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse estar espantado com os aumentos nos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobrás nesta quinta-feira, 10.

>>> Petrobrás aumenta a gasolina em 18,76% e o diesel em 24,93%

O deputado criticou a "insensibilidade" da estatal "com os brasileiros -- os verdadeiros donos da companhia". "O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer", escreveu Lira, em seu Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O preço médio da gasolina passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, um aumento de 18,77%. Para o diesel, o valor irá de R$ 3,61 a R$ 4,51, alta de 24,9%. Os valores referem-se ao preço na refinaria.

O barril de petróleo no mercado internacional ultrapassou a marca de US$ 130 (R$ 656) nos últimos dias, com o conflito armado na Ucrânia, que sufocou a oferta global.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem conhece o Brasil, além dos gabinetes e escritórios, sabe o peso de comprar um botijão de gás ou encher o tanque. — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 10, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE