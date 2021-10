Auxílio Brasil tem efeito reverso e pode diminuir chance de voto em Bolsonaro, diz pesquisa

Para 54% dos entrevistados ouvidos pela Pesquisa Genial/Quaest, o lançamento do programa reduz as chances de votos em Bolsonaro na eleição do próximo ano edit

247 - Pesquisa Genial/Quaest aponta que o programa Auxílio Brasil, idealizado pelo governo federal em substituição ao Bolsa Família e com o objetivo de reverter a baixa popularidade de Jair Bolsonaro junto ao eleitorado de baixa renda, deverá reduzir a intenção de votos do ex-capitão junto a esta parcela da população. De acordo com o levantamento, divulgado pela coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, 54% dos entrevistados avaliam que o lançamento do programa reduz as chances de votos em Bolsonaro.

Ainda conforme o estudo, 25% consideram que o Auxílio Brasil deverá ampliar as chances de votos no ex-capitão e 20% não souberam ou não responderam.Para viabilizar a mudança no programa, cujo valor salta de R$ 190 para R$ 400, o governo deverá romper a meta fiscal e ultrapassar o teto de gastos previsto em lei.

A pesquisa apontou, ainda, que 70% dos entrevistados se disseram informados sobre o Auxílio Brasil, contra 30% dos que não sabiam do novo programa. Um total de 53% também disse estar ciente do risco fiscal, contra 47% dos que afirmaram desconhecer esse risco.

O levantamento também destacou que 53% disseram ser simpáticos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra 39% dos que disseram ter antipatia ao petista. Outros 8% não souberam ou não responderam a pergunta feita pelos pesquisadores.

Em relação a Bolsonaro, 37% disseram ser simpáticos ao ex-capitão, contra 57% dos que afirmaram ser contrários a ele. Outros 5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.038 pessoas entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 3,1%.

