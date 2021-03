Auxílio emergencial mínimo deve ser de R$ 175, revela Paulo Guedes

247 - O auxílio emergencial deve ser de apenas R$ 175 para famílias monoparentais dirigidas por um homem, revelou o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O valor de R$ 250, previamente defendido, é apenas uma média de todos os valores que poderão ser pagos: "Essa é a média (o valor de R$ 250). Esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher aí já é R$ 375… se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é R$ 175. Se for o casal, os dois aí já são R$ 250. Nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude é com o ministério da Cidadania", disse o ministro, conforme reportado no Antagonista.

O benefício deve começar a ser distribuído neste mês, com término em junho.

O governo aguarda a aprovação da PEC emergencial na Câmara para poder enviar a Medida Provisória ao Congresso.

