Avaliação de Bolsonaro: diferença entre "ruim/péssimo" e "ótimo/bom" cai 13 pontos em três meses, diz PoderData

247 - A avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro (PL) à frente da Presidência da República melhorou consideravelmente nos últimos três meses, segundo pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (3). Ainda sim, há predominância de avaliações negativas.

Atualmente, de acordo com o levantamento, o chefe do governo federal tem seu trabalho avaliado como "ruim" ou "péssimo" por 52% da população, contra 57% em novembro de 2021.

Os que avaliam o desempenho de Bolsonaro como "ótimo" ou "bom" somam 30%, contra 22% em novembro do ano passado.

Os que classificam como "regular" representam 16% - mesmo nível de novembro último. 'Não sabem' são 2%.

A pesquisa foi realizada de 27 de fevereiro a 1º de março de 2022. Foram entrevistadas 3.000 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 226 municípios nas 27 unidades da Federação. Foi aplicada uma ponderação paramétrica para compensar desproporcionalidades nas variáveis de sexo, idade, grau de instrução, região e renda. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram realizadas por telefone (para linhas fixas e de celulares), por meio do sistema URA (Unidade de Resposta Audível), em que o entrevistado ouve perguntas gravadas e responde por meio do teclado do aparelho. O intervalo de confiança do estudo é de 95%.

