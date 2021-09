Avaliação negativa de Bolsonaro sobe e alcança 48% dos brasileiros

247 - Pesquisa da Quaest Consultoria encomendada pela Genial Investimentos aponta que a avaliação negativa de Jair Bolsonaro alcança 48% dos brasileiros, um crescimento de quatro pontos percentuais sobre o levantamento anterior, divulgado no início de agosto. A avaliação positiva caiu para 24%, queda de dois pontos percentuais.

Ainda conforme a pesquisa, a avaliação negativa de Bolsonaro cresceu em três regiões entre os meses de agosto e setembro: Nordeste, Sudeste e Sul. A rejeição ao chefe do Executivo é maior no Nordeste, chegando a 59% da população, contra 53% do levantamento anterior. No Sudeste este índice passou de 42% para 47% e no Sul subiu de 36% para 39%.

A pesquisa aponta que o governo é mais bem avaliado entre os evangélicos, homens, moradores das regiões Sul e Centro-Oeste, mais velhos e com renda mais alta. As maiores taxas de reprovação estão entre os católicos, residentes do Nordeste, mulheres, mais jovens e com renda mais baixa.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 26 a 29/8 por meio de 2 mil entrevistas presenciais em 124 municípios de todos os estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

