Avaliação positiva do governo Lula é de 58%, diz pesquisa AtlasIntel

247 - A avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 58%, mostrou pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta terça-feira.

De acordo com o levantamento, 42% veem o governo como ótimo ou bom, ante 43% em novembro, ao passo que 39% o enxergam como ruim ou péssimo, contra 45% em novembro.

O percentual dos que avaliam o governo como regular é de 16%, ante 11% na pesquisa anterior do instituto. A margem de erro da sondagem é de 1 ponto percentual.

A pesquisa foi realizada com 7.405 pessoas que responderam questionários pela internet entre os dias 28 e 31 de janeiro. (Com informações da Reuters).

