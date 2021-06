Avanço do plantio de soja contribuiu para 10% do desmatamento na América do Sul em 20 anos

247 - Um estudo conjunto elaborado por cientistas dos Estados Unidos, Brasil e Argentina, aponta que o avanço do plantio de soja foi responsável por 10% do desmatamento registrado na América do Sul nos últimos 20 anos. No Brasil, o país com maior destruição de biomas, a área dedicada ao plantio do grão dobrou no mesmo período.

Os dados, de acordo com o jornal O Globo, constam de um artigo publicado na revista "Nature Sustainability". No texto, os cientistas destacam que a extensão ocupada pela soja no continente passou de 26,4 milhões para 55,1 milhões de hectares, uma área de quase o tamanho do estado da Bahia. Na região da Floresta Amazônica, a área plantada se multiplicou por onze no período, saindo de 400 mil para 4,6 milhões de hectares.

"A descoberta mais importante do nosso estudo está ligada à atribuição da soja como causa precedente da derrubada de florestas no contexto de perda total de florestas na América do Sul", diz o pesquisador Matthew Hansen, da Universidade de Maryland, que liderou o estudo.

