Avião da FAB embarca com ajuda humanitária ao Haiti

Metrópoles - Decolou da base área de Brasília, na manhã deste domingo (22/8), o avião de transporte KC-390 Millennium levando ajuda humanitária para Porto Príncipe, capital do Haiti. O país sofreu, no último dia 15, um terremoto de magnitude 7.2. Dois dias depois, foi atingido pelo ciclone tropical Grace, que acentuou os problemas.

Já são mais de 2 mil mortos e 10 mil feridos.

A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) está levando um representante do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 32 bombeiros (militares e civis) e cerca de sete toneladas de materiais e equipamentos de emergência, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de Minas Gerais e também da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).

