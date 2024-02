Avião presidencial com Lula aborta decolagem devido a problema técnico (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Airbus A319 da Força Aérea Brasileira (FAB) transportando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve que interromper imediatamente a decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, devido a um problema técnico, no último domingo (4).

A aeronave estava programada para decolar rumo a Brasília às 16h44, mas a operação foi abortada. O avião então realizou um retorno ao pátio militar e, após uma espera de 20 minutos, recebeu autorização para prosseguir com a decolagem.

A aeronave de matrícula FAB2101, um modelo ACJ319, serve como o principal meio de transporte presidencial e é designada pelo código "Força Aérea Um" sempre que está a serviço do presidente.

Decolagem com Lula é interrompida pela Força Aérea 1 em Congonhas pic.twitter.com/cXJKimZYKF
February 5, 2024

