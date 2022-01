Azul cancelará "centenas de voos" após alta de 405% nas dispensas médicas por gripe e Covid

Empresa negocia com funcionários a troca de folgas por compensações financeiras para diminuir os cancelamentos edit

247 - A companhia aérea Azul informou que teve uma alta de 405% nas dispensas médicas na primeira semana de janeiro de 2022 em relação à média histórica, segundo o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas), e, portanto, terá de cancelar "centenas de voos".

O avanço da variante ômicron do coronavírus aliado à disseminação do novo vírus da gripe, H3N2, tem elevado os casos de pessoas doentes no país.

Os cancelamentos acontecerão até o final de janeiro, disse na sexta-feira (7) presidente do sindicato que representa pilotos e comissários de voo, Ondino Dutra. "O que a empresa nos disse: que ela [Azul] pretende cancelar centenas de voos em janeiro, na segunda quinzena, em especial, por falta de tripulantes".

A Azul negocia a troca de folgas dos funcionários por compensaões financeiras para garantir um menor número de cancelamento de voos.

Ao UOL, a Azul comunicou que 10% dos voos programados em janeiro foram afetados após um "alto número de dispensas médicas".

