Azul, Gol e Latam aceitam participar de parceria com governo para vender passagens a R$ 200

Programa será destinado a aposentados, servidores públicos e estudantes do Fies; cada participante terá direito a comprar duas passagens por ano, com direito a um acompanhante edit

Apoie o 247

ICL

247 - Três companhias aéreas já se pronunciaram a favor de uma parceria com o governo federal para tirar do papel o programa Voa, Brasil. Azul, Gol e Latam, as três amiores companhias que operam no Brasil, aceitaram participar do programa de venda de passagens aéreas a R$ 200, informa o jornal Estado de Minas.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, confirmou que as empresas "já toparam" colaborar com a iniciativa, que tem como objetivo tornar o acesso ao transporte aéreo mais democrático. A proposta inicial foi apresentada pelo ministro no último domingo (12).

O programa Voa, Brasil tem como público alvo servidores públicos dos três níveis de governo (municipal, estadual e federal) com voos de até R$ 6,8 mil, aposentados e pensionistas da Previdência Social, bem como estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies). Segundo França, “Não era justo fazer essa passagem para os executivos, que têm condição de pagar preços maiores”.

De acordo com o ministro, os bilhetes mais acessíveis serão disponibilizados fora da temporada alta, em dois períodos: de fevereiro a junho e de agosto a novembro, quando a média de ociosidade nos voos domésticos é de 21%. "Dessa forma, planejamos reduzir o custo de todas as passagens, pois à medida que a ociosidade diminui, pois outras passagens também podem ter preços mais baixos", prevê França.

Márcio França esclarece que o governo federal não vai entrar com subsídio, apenas com a organização. As vendas serão feitas nos sites das próprias companhias aéreas, que devem exibir a opção Voa, Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.