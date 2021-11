Baleia Rossi diz que Moro é problema de Bolsonaro e defende candidatura de Simone Tebet

“Há mais uma preocupação do próprio presidente Bolsonaro e dos seus seguidores, porque a candidatura de Moro se encaixa mais à direita e acabará abraçando os bolsonaristas arrependidos. Nós estamos tentando construir uma candidatura mais ao centro”, disse o presidente do MDB, Baleia Rossi edit

247 - O deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP), defendeu, em entrevista ao jornal O Globo, defendeu o lançamento da da pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República, marcado para o dia 8 de dezembro, e afirmou que a candidatura do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um problema de Jair Bolsonaro.

“Há mais uma preocupação do próprio presidente Bolsonaro e dos seus seguidores, porque a candidatura de Moro se encaixa mais à direita e acabará abraçando os bolsonaristas arrependidos. Nós estamos tentando construir uma candidatura mais ao centro”, afirmou o emedebista.

“Acredito que a Simone tem todas as condições de liderar essa reunião de partidos. Tenho conversado muito com Bruno Araújo (PSDB), (Luciano) Bivar (União Brasil) e outros presidentes que entendem que nós precisamos de um caminho fora dos nomes que tenham um recall eleitoral muito grande, mas não representam exatamente o que a população quer”, ressaltou.

Rossi disse, ainda que Simone Tebet é uma emedebista “histórica” e que a maioria do partido está unida no projeto de uma candidatura própria. “ Acredito no crescimento da candidatura da Simone Tebet. Claro que o partido tem lideranças que dialogam com o presidente, que dialogam com o ex-presidente. Mas a grande maioria está unida em torno da nossa candidatura própria”, assegurou.

