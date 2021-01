Balões pela vida: movimento articula ações para o impeachment de Bolsonaro

Estopim para organização nacional foi falta de oxigênio em hospitais de Manaus; grupo inclui artistas, jornalistas, representantes de movimentos sociais do Brasil e do exterior edit

Por Fabíola Salani, na Fórum – Foram dois anos do governo Jair Bolsonaro (sem partido), com diferentes manifestações de ódio, desprezo pela vida e pelas pautas sociais. Além de mais de 60 pedidos de impeachment guardados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). E notas de repúdio diante de sucessivos ataques às instituições perpetrados pelo presidente e seus apoiadores.

Mas a falta de oxigênio em hospitais de Manaus foi a gota d’água. Nesta sexta-feira (15), uma reunião virtual com cem pessoas entre artistas, jornalistas, intelectuais, religiosos, ativistas, representantes de movimentos sociais do Brasil e do exterior marcou o início de uma articulação para culminar no impeachment da chapa Jair Bolsonaro – Hamilton Mourão.

O balão foi escolhido como símbolo para o movimento. Por seu sentido lúdico, de remeter a crianças, e por precisar de “fôlego”, respiração, para ser enchido. A cor é o branco, nas roupas, aludindo a paz, aos médicos, que tratam os pacientes de Covid-19, e à espiritualidade. Os atos devem começar na próxima semana e incluem flash mobs, performances virtuais com artistas enchendo balões. Outras ações serão discutidas ao longo deste final de semana. Frases símbolo, como “queremos respirar” e “se assoprar o Bolsonaro cai” foram debatidas também.

Leia a íntegra na Fórum

O conhecimento liberta. Saiba mais