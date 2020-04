Bancada da bala se diz decepcionada com Bolsonaro

Integrantes da bancada da bala se dizem "decepcionados" com o governo Jair Bosloanro, após o anúncio da saída de Sergio Moro do governo edit

247 - As movimentações após a saíde de Sergio morto do governo Jair Bolsonaro se intensificam. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, integrantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública pediram ao deputado Capitão Augusto (PL-SP), líder do grupo, a retirada de apoio da chamada "bancada da bala" tão fiel ao governo.

"É um prejuízo muito grande você perder uma base como essa, tamanho o descontentamento e decepção com a saída do Moro", diz o deputado, que aguarda posicionamento de todos os integrantes para certificar-se de que há maioria pela saída.

Após a confirmação da saída de Moro, a bancada emitiu nota na qual afirmava ver com preocupação a "postura intransigente do Presidente Jair Bolsonaro, que o fez perder um dos seus grandes aliados na luta pela construção de um Brasil mais justo e honesto".

