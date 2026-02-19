Bancada do PT reafirma apoio à votação do PL antifacção

247 - A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) reafirmou apoio à votação do chamado PL antifacção na Câmara dos Deputados. A manifestação foi publicada nas redes sociais pelo líder do PT na Casa, deputado Pedro Uczai (PT-SC), em mensagem divulgada na plataforma X.

No texto, Uczai destaca que o posicionamento do partido permanece inalterado desde antes do Carnaval. “Mantemos a mesma posição adotada antes do Carnaval. A bancada tem disposição para votar o PL antifacção, não apenas para destrancar a pauta, mas principalmente pela relevância e urgência que esse tema exige do Parlamento.”

O deputado também detalha o estágio atual de tramitação da proposta no Congresso Nacional. Segundo ele, o projeto já passou pelas duas Casas Legislativas e retorna agora à Câmara. “O projeto foi aprovado na Câmara, passou pelo Senado, onde foi aperfeiçoado, e agora retorna com plenas condições de deliberação. Cabe à Câmara decidir, conforme o Regimento, se vota o texto original ou a versão modificada pelo Senado.”

Por fim, a bancada reforçou o compromisso de atuar para que a matéria avance na pauta. “Reafirmamos que a bancada do PT vai trabalhar para avançar na votação e dar uma resposta firme no enfrentamento às facções criminosas.”

A declaração ocorre em meio às discussões sobre medidas legislativas voltadas ao combate às organizações criminosas, tema que mobiliza diferentes correntes no Parlamento e tem sido apontado como prioridade por diversos partidos.